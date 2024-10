Lapresse.it - Anci, Sala: “La presidenza non si decida a casa di Bettini”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) A un mese dall’assemblea annuale dell’, in programma dal 20 al 22 novembre a Torino, in cui verrà eletto il successore di Antonio Decaro, si scaldano gli animi. In pole per la corsa allaci sono i primi cittadini di Torino e Napoli, rispettivamente Stefano Lo Russo e Gaetano Manfredi. Le trattative sono in corso. E il sindaco di Milano, Giuseppe, non le manda a dire: “Manfredi e Lo Russo sono sindaci e politici di assoluto valore. Lo sono senz’altro entrambi. Si apra un confronto trasparente su quale dei due sia più adatto a guidare l’, in questa difficile stagione sociale e politica. La cosa che non funziona è che una decisione del genere venga presa nel salotto di“. E non si è fatta attendere la replica del dirigente nazionale Pd, Goffredo