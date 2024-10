Albania, Viminale fa ricorso in Cassazione contro ordinanza dei giudizi sui 12 migranti: cosa succede ora (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Viminale, come annunciato, torna all'attacco e ricorre in Cassazione contro la decisione dei giudici di Roma che non hanno convalidato i trattenimenti in Albania dei 12 migranti trasferiti sabato scorso a Bari. Fanpage.it - Albania, Viminale fa ricorso in Cassazione contro ordinanza dei giudizi sui 12 migranti: cosa succede ora Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il, come annunciato, torna all'attacco e ricorre inla decisione dei giudici di Roma che non hanno convalidato i trattenimenti indei 12trasferiti sabato scorso a Bari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Sui centri in Albania lo scontro si sposta in tribunale : il Viminale presenta ricorso in Cassazione - Lo scontro da politico diventa anche giudiziario. Il ministero dell’Interno, guidato da Matteo Piantedosi, ritiene che l’ordinanza non applichi la norma italiana sui Paesi sicuri e inoltre avrebbe interpretato nel modo sbagliato la sentenza del 4 ottobre della Corte di giustizia europea. Proprio per questa ragione il Consiglio dei ministri ha approvato lunedì un decreto sui Paesi sicuri con ... (Lanotiziagiornale.it)

Migranti - sull’Albania il tribunale di Roma aveva interpellato la Cassazione. E ora il Viminale prepara il ricorso - La lista dei 19 Paesi considerati «sicuri» da Palazzo Chigi assurge da semplice decreto interministeriale a norma con forza di legge. Ma il tema è tutt’altro che chiuso. Probabilmente il Palazzaccio terrà conto del fatto che nel frattempo siamo passati da un decreto interministeriale ad un decreto legge, quindi ad una “norma di rango primario”. (Open.online)

Migranti : il Viminale ricorre contro la sentenza del Tribunale di Roma per il rimpatrio di richiedenti asilo dall’Albania - . Il provvedimento, con rango di norma primaria, contiene un nuova lista dei Paesi d’origine considerati “sicuri” in caso di rimpatrio del migrante. Nella serata di ieri, lunedì 21 ottobre, il Consiglio dei ministri il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi aveva approvato un decreto-legge per blindare l’accordo sui migranti tra Italia e Albania, evitando che i trasferimenti dei richiedenti ... (Tpi.it)