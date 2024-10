Al via Luv, a Bari la prima fiera dedicata all'uva da tavola: "Evento unico in Europa" (Di martedì 22 ottobre 2024) Ha preso il via questa mattina a Bari la Luv fiera, Evento internazionale dedicato alla filiera dell'uva da tavola. Dalle prime ore del mattino i visitatori l’ingresso Edilizia della Nuova fiera del Levante per prendere parte alla manifestazione che raccoglie più di 200 espositori. La cerimonia Baritoday.it - Al via Luv, a Bari la prima fiera dedicata all'uva da tavola: "Evento unico in Europa" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ha preso il via questa mattina ala Luvinternazionale dedicato alla filiera dell'uva da. Dalle prime ore del mattino i visitatori l’ingresso Edilizia della Nuovadel Levante per prendere parte alla manifestazione che raccoglie più di 200 espositori. La cerimonia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via Luv - a Bari la prima fiera dedicata all'uva da tavola : "Evento unico in Europa" - Ha preso il via questa mattina a Bari la Luv Fiera, evento internazionale dedicato alla filiera dell'uva da tavola. Dalle prime ore del mattino i visitatori l’ingresso Edilizia della Nuova Fiera del Levante per prendere parte alla manifestazione che raccoglie più di 200 espositori. La cerimonia... (Baritoday.it)

Fiera Didacta a Bari - un workshop di Orizzonte Scuola sulla cittadinanza digitale [VIDEO] - La cittadinanza digitale è un tema cruciale nell'educazione civica contemporanea. . L'articolo Fiera Didacta a Bari, un workshop di Orizzonte Scuola sulla cittadinanza digitale [VIDEO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. A Fiera Didacta 2024 Bari, Andrea Buda, formatore di Orizzonte Scuola, ha guidato un workshop dedicato a questo argomento, offrendo ai docenti un percorso ... (Orizzontescuola.it)

Fiera dell’agricoltura a Sammichele di Bari : eventi - espositori e opportunità dal 25 al 27 ottobre 2024 - La fiera non solo amplifica la voce delle imprese locali, ma contribuisce anche a rafforzare la comunità agricola del Centro-Sud Italia, creando un ambiente di condivisione e collaborazione. L’ingresso alla fiera è gratuito per tutti i visitatori, facilitando così l’accesso a chiunque sia interessato a esplorare le opportunità offerte dal settore agricolo. (Gaeta.it)