Al Festival delle Regioni Giani chiede più risorse per dare centralità agli enti locali

BARI – Toscana protagonista al Festival delle Regioni dove è intervenuto il governatore Eugenio Giani, che chiede più risorse per dare centralità agli enti locali. La terza edizione dell'evento L'Italia delle Regioni – Festival delle Regioni, il cui titolo è, per quest'anno, La Regione del Futuro tra digitale e green: quali competenze per azzerare le distanze?, è entrata, nel vivo dei temi al centro del dibattito tra i presidenti delle Regioni. Al Teatro Petruzzelli di Bari, si sono svolti i RegionTalks, in cui i presidenti di Regione si sono confrontati con i ministri e con gli stakeholder su molte tematiche di grande attualità: il digitale, la transizione verde, il dialogo intergenerazionale, le innovazioni tecnologiche, l'intelligenza artificiale, le sfide globali come il cambiamento climatico ed anche le nuove competenze per le Regioni del futuro.

