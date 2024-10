Addio a Michael Newman, storico bagnino di "Baywatch" (Di martedì 22 ottobre 2024) Scomparso per complicazioni cardiache l'attore Michael Newman, che per 150 puntate aveva interpretato il bagnino nell'iconica serie Baywatch Ilgiornale.it - Addio a Michael Newman, storico bagnino di "Baywatch" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Scomparso per complicazioni cardiache l'attore, che per 150 puntate aveva interpretato ilnell'iconica serie

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Addio a Michael Newman - morto l'attore di Baywatch per "complicanze cardiache legate al morbo di Parkinson” - aveva 68 anni - Michael Newman oltre ad essere stato un attore è stato l'unico bagnino nella vita reale tra il cast di Baywatch ed è apparso in 150 episodi, secondo solo a David Hasselhoff Michael Newman, lo storico bagnino di Baywatch è morto in seguito a “complicanze cardiache legate al morbo di Parkinson” . (Ilgiornaleditalia.it)

È morto Michael Newman a 68 anni - la star di Baywatch diceva : “Il Parkinson è diventato il centro della mia vita” - La malattia di Parkinson gli era stata diagnosticata nel 2006. In un'intervista rilasciata lo scorso agosto diceva: "Sto assaporando i giorni che mi restano su questa terra con la mia famiglia e i miei amici. La vita non è una prova generale".Continua a leggere . (Fanpage.it)

E’ morto Michael Newman - lo storico bagnino di Baywatch aveva 68 anni - Newman, secondo quanto riporta il sito del NY Post, è deceduto 18 anni dopo che gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson. L’attore aveva 68 anni. La notizia è stata confermata […]. L'attore era malato di Parkinson È morto domenica sera l’attore Michael Newman, che interpretava il bagnino Mike Newmie Newman nella celebre serie ‘Baywatch’. (Sbircialanotizia.it)