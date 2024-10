Oasport.it - Volley, i migliori italiani della 4. giornata di Superlega. Michieletto sempre sugli scudi! Zoppellari non fa rimpiangere Giannelli

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) I4ªDIALESSANDRO. Che avvio di campionato per lo schiacciatoreNazionale che recita il ruolo di protagonista anche contro Modena e spingepiù su Trento. Prestazione d la 16 punti con percentuali da urlo: 64% in ricezione, 52% in attacco, un ace e un muro. TOMMASO RINALDI. Modena non decolla ma lui sì. Partita da incorniciare, risultato finale a parte. 25 punti, 48% in ricezione dove è ricercatissimo dai battitori avversari, 61% in attacco, un ace e 2 muri. Ritrovato ad altissimi livelli. FRANCESCO: Non è mai facile prendere il posto in regia di Simone