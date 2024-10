Un nuovo mezzo per la Protezione Civile dell'Alta Padovana (Di lunedì 21 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre 2024, è stato consegnato il nuovo mezzo del Gruppo Comunale di Protezione Civile donato dall’Amministrazione Comunale alla presenza del Sindaco di Carmignano di Brenta Eric Pasqualon assieme all’Amministrazione Comunale, del coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Padovaoggi.it - Un nuovo mezzo per la Protezione Civile dell'Alta Padovana Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre 2024, è stato consegnato ildel Gruppo Comunale didonato dall’Amministrazione Comunale alla presenza del Sindaco di Carmignano di Brenta Eric Pasqualon assieme all’Amministrazione Comunale, del coordinatore del Gruppo Comunale di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Pro loco dona 70mila euro per il nuovo parco giochi comunale a Salzano - I bambini di Salzano possono usufruire dei nuovi giochi, nel parco adiacente alla Villa comunale, donati alla comunità dalla Pro loco. Un investimento di 70mila euro che l’associazione, presieduta da Giacomo Favetta, ha raccolto grazie al lavoro dei suoi dirigenti e volontari in anni di... (Veneziatoday.it)

Eventi per San Lorenzo - il caso non è chiuso : nuovo passaggio in consiglio comunale - Il caso eventi per San Lorenzo non è chiuso. Il presidente della Commissione controllo e garanzia Matteo Giambartolomei ha disposto la trasmissione delle risoluzioni di opposizione e di maggioranza al consiglio comunale di Perugia. L’affidamento diretto degli eventi di San Lorenzo... (Perugiatoday.it)

Teatro Comunale - Eugenio Candi nominato nel nuovo direttivo - Lo ha comunicato il sindaco Massimo Mezzetti al Consiglio comunale nella seduta. Eugenio Candi, 61 anni, esperto di musica e spettacolo, è il nuovo componente del consiglio direttivo della Fondazione del Teatro comunale di Modena dopo le dimissioni di Paolo Ballestrazzi, ora consigliere comunale. . (Modenatoday.it)