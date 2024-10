Totti: «Cercato da club di Serie A! Inter? Perché no, non si sa mai» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Totti e il calcio un connubio indissolubile. L’ex fuoriclasse ha parlato del suo ipotetico ritorno in campo a 48 anni e cita pure l’Inter. VOGLIA DI CALCIO – Alla presentazione di Betsson Sport, Francesco Totti ha parlato del suo ipotetico quanto clamoroso ritorno in campo: «Un mio ritorno in campo? Nella vita mai dire mai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che erano tornati a giocare dopo alcuni anni. Per giocare in Serie A devo allenarmi bene bene. Mi hanno Cercato alcune squadre di Serie A di recente. È successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri. Mi son detto: Perché dopo tantissimi anni ancora me lo chiedono? In 2 mesi sarei pronto». Totti non chiuderebbe le porte all’Inter: la battuta PENSIERINO – Totti esclude totalmente la Lazio, ma non chiuderebbe all’Inter: «Lazio? Nemmeno l’avrei presa in considerazione. Inter-news.it - Totti: «Cercato da club di Serie A! Inter? Perché no, non si sa mai» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)e il calcio un connubio indissolubile. L’ex fuoriclasse ha parlato del suo ipotetico ritorno in campo a 48 anni e cita pure l’. VOGLIA DI CALCIO – Alla presentazione di Betsson Sport, Francescoha parlato del suo ipotetico quanto clamoroso ritorno in campo: «Un mio ritorno in campo? Nella vita mai dire mai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che erano tornati a giocare dopo alcuni anni. Per giocare inA devo allenarmi bene bene. Mi hannoalcune squadre diA di recente. È successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri. Mi son detto:dopo tantissimi anni ancora me lo chiedono? In 2 mesi sarei pronto».non chiuderebbe le porte all’: la battuta PENSIERINO –esclude totalmente la Lazio, ma non chiuderebbe all’: «Lazio? Nemmeno l’avrei presa in considerazione.

