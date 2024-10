Terza Categoria: Popolare Cep da battaglia in casa della Bellani, buon punto per muovere la classifica (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un Cep non bellissimo ma concreto resiste un tempo in inferiorità numerica e porta via un punto non scontato dal 'Bronzini' di via San Jacopo, in casa della Polisportiva Bellani. Dopo otto minuti Policella porta avanti la Popolare trovando una coordinazione d’altra Categoria per calciare a rete Pisatoday.it - Terza Categoria: Popolare Cep da battaglia in casa della Bellani, buon punto per muovere la classifica Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un Cep non bellissimo ma concreto resiste un tempo in inferiorità numerica e porta via unnon scontato dal 'Bronzini' di via San Jacopo, inPolisportiva. Dopo otto minuti Policella porta avanti latrovando una coordinazione d’altraper calciare a rete

