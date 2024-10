Sonego-Musetti, ATP Vienna 2024: orario, programma, tv, streaming (Di lunedì 21 ottobre 2024) Domani, martedì 22 ottobre, si disputerà il derby italiano tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2024. Si preannuncia un confronto interessante e dall’esito non scontato, considerando le caratteristiche dei giocatori e l’attuale stato di forma a questo punto della stagione dopo tanti mesi in giro per il mondo. Sonego ha giocato proprio sul veloce indoor della capitale austriaca nel 2020 uno dei migliori tornei della carriera, travolgendo Novak Djokovic e raggiungendo la finale (persa da Rublev), mentre Musetti non ha ancora quasi mai dimostrato di poter competere ai massimi livelli su questi campi al coperto. Ciò nonostante, per quanto visto sin qui nel 2024, il toscano resta comunque probabilmente il favorito della vigilia. Oasport.it - Sonego-Musetti, ATP Vienna 2024: orario, programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Domani, martedì 22 ottobre, si disputerà il derby italiano tra Lorenzoe Lorenzovalevole per il primo turno dell’ATP 500 di. Si preannuncia un confronto interessante e dall’esito non scontato, considerando le caratteristiche dei giocatori e l’attuale stato di forma a questo punto della stagione dopo tanti mesi in giro per il mondo.ha giocato proprio sul veloce indoor della capitale austriaca nel 2020 uno dei migliori tornei della carriera, travolgendo Novak Djokovic e raggiungendo la finale (persa da Rublev), mentrenon ha ancora quasi mai dimostrato di poter competere ai massimi livelli su questi campi al coperto. Ciò nonostante, per quanto visto sin qui nel, il toscano resta comunque probabilmente il favorito della vigilia.

