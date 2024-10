Sfondano con un’ascia della ditta orafa e portano via 10mila euro di argento e ottone (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tegoleto (Arezzo), 21 ottobre 2024 – Un altro furto ai danni di una ditta orafa del distretto di Arezzo, da mesi preso di mira da bande di professionisti specializzati con assalti mirati a bunker e caveau. Stavolta nel mirino è finita la Joker Preziosi con sede a Tegoleto, vicino al capoluogo. L'azienda si trova a breve distanza dalla vecchia strada per Siena, su una via laterale. Il colpo è stato compiuto la notte scorsa. I ladri si sono avvicinati all'immobile, hanno preso di mira la porta di ingresso, manomettendola con un'ascia. Una volta all'interno si sono impossessati di preziosi. L'ammontare della refurtiva è ancora da quantificare ma si aggirerebbe sui 10. Lanazione.it - Sfondano con un’ascia della ditta orafa e portano via 10mila euro di argento e ottone Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tegoleto (Arezzo), 21 ottobre 2024 – Un altro furto ai danni di unadel distretto di Arezzo, da mesi preso di mira da bande di professionisti specializzati con assalti mirati a bunker e caveau. Stavolta nel mirino è finita la Joker Preziosi con sede a Tegoleto, vicino al capoluogo. L'azienda si trova a breve distanza dalla vecchia strada per Siena, su una via laterale. Il colpo è stato compiuto la notte scorsa. I ladri si sono avvicinati all'immobile, hanno preso di mira la porta di ingresso, manomettendola con un'ascia. Una volta all'interno si sono impossessati di preziosi. L'ammontarerefurtiva è ancora da quantificare ma si aggirerebbe sui 10.

