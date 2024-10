Roma ancora a secco: l’Inter si aggrappa a Lautaro Martinez (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Roma esce sconfita per 1-0 contro l'Inter: i nerazzurri si aggrappano alla rete di Lautaro Martinez e conquistano tre punti fondamentali per la classifica L'articolo Roma ancora a secco: l’Inter si aggrappa a Lautaro Martinez proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Roma ancora a secco: l’Inter si aggrappa a Lautaro Martinez Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Laesce sconfita per 1-0 contro l'Inter: i nerazzurri sino alla rete die conquistano tre punti fondamentali per la classifica L'articolosiproviene da Il Difforme.

Lautaro Martinez nella storia dell’Inter dopo Roma-Inter! Eguagliato un ex - Oggi, a quasi 70 anni di distanza, Lautaro ha raggiunto quel traguardo, confermando il suo status di leggenda contemporanea dell’Inter. Nyers, indimenticabile attaccante ungherese che giocò con l’Inter dal 1948 al 1954, rimase a lungo un simbolo del club. I suoi 133 gol in 182 partite gli avevano permesso di scrivere il suo nome nella storia nerazzurra, e per decenni nessun giocatore straniero lo ... (Inter-news.it)

Highlights Serie A | Roma-Inter 0-1 - Lautaro Martinez non perdona! - Sfida combattuta quella dell’Olimpico che i nerazzurri hanno affrontato perdendo nel primo tempo Calhanoglu e Acerbi per infortunio, rischiando di subire gol da cross di Pellegrini per una papera di Sommer cancellata dal palo. Una partita che fa discutere, soprattutto per un mancato rosso a Bryan Cristante. (Inter-news.it)

L'Inter batte la Roma 1-0 all'Olimpico : decide Lautaro. Il Cagliari in rimonta batte il Torino 3-2 - INTER (3-5-2):. 5 (34' st Le Fee sv), Zalewski 5 (27' st Baldanzi 5. 5; Mancini 6, Ndicka 6, Angelino 6 (34' st Hermoso sv); Celik 5, Koné 6 (8' st Pisilli 6), Cristante 6. 5. 5. . . Allenatore: Juric 5. 5); Dybala 5 (34' st Soulé sv), Pellegrini 6; Dovbyk 5. . In panchina: Marin, Ryan, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Paredes, Dahl, Sangaré. (Gazzettadelsud.it)