Poggiomarino, tre arresti per scambio elettorale politico-mafioso: c’è anche il sindaco Falanga (Di lunedì 21 ottobre 2024) I carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito tre arresti a Poggiomarino, in provincia di Napoli, per scambio elettorale politico-mafioso. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale Antimafia partenopea a carico di due esponenti dell’amministrazione comunale e un’altra persona residente nel comune. Arrestato anche il sindaco Maurizio Falanga Tra gli arrestati c’è il sindaco Maurizio Falanga, eletto nel 2020 tra le fila del centrodestra. Su di lui pesavano le accuse del pentito boss di camorra Rosario Giugliano che aveva detto di aver partecipato alle elezioni comunali attraverso la richiesta di voti, attività di attacchinaggio e promozione di alcuni candidati. Il boss era al servizio della Nuova Famiglia ed era stato fedelissimo di Pasquale Galasso, capo del clan Alfieri. Lettera43.it - Poggiomarino, tre arresti per scambio elettorale politico-mafioso: c’è anche il sindaco Falanga Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito tre, in provincia di Napoli, per. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale Antimafia partenopea a carico di due esponenti dell’amministrazione comunale e un’altra persona residente nel comune. ArrestatoilMaurizioTra gli arrestati c’è ilMaurizio, eletto nel 2020 tra le fila del centrodestra. Su di lui pesavano le accuse del pentito boss di camorra Rosario Giugliano che aveva detto di aver partecipato alle elezioni comunali attraverso la richiesta di voti, attività di attacchinaggio e promozione di alcuni candidati. Il boss era al servizio della Nuova Famiglia ed era stato fedelissimo di Pasquale Galasso, capo del clan Alfieri.

