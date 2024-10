Poggiomarino, alla prime luci dell’alba arrestato il Sindaco (Di lunedì 21 ottobre 2024) Operazione all’alba dei Carabinieri che hanno fermato tre persone, tra cui il primo cittadino, gravemente indiziate di scambio elettorale politico-mafioso Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea a carico di 3 persone. Sono ritenute gravemente indiziate di scambio elettorale politico-mafioso, con l’aggravante dell’avvenuta elezione di due dei partecipi, tra cui il primo cittadino. Comunicato stampa Carabinieri prov. Napoli L'articolo Poggiomarino, alla prime luci dell’alba arrestato il Sindaco proviene da Punto! - Il web magazine. Puntomagazine.it - Poggiomarino, alla prime luci dell’alba arrestato il Sindaco Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Operazione all’alba dei Carabinieri che hanno fermato tre persone, tra cui il primo cittadino, gravemente indiziate di scambio elettorale politico-mafioso Dallei carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea a carico di 3 persone. Sono ritenute gravemente indiziate di scambio elettorale politico-mafioso, con l’aggravante dell’avvenuta elezione di due dei partecipi, tra cui il primo cittadino. Comunicato stampa Carabinieri prov. Napoli L'articoloilproviene da Punto! - Il web magazine.

