Piero Marrazzo in tv a 15 anni dallo scandalo: "Io cliente di trans per piacere e solitudine"

Travolto 15 anni fa da uno scandalo che ha distrutto sia la sua vita pubblica che quella privata, Piero Marrazzo

“Sono stato cliente di donne transessuali. C’entrano il piacere e la solitudine. Non nego quello che ho fatto - né che ci fosse piacere” : lo confessa Piero Marrazzo - Siamo a Domenica In e penso sia giusto usare le parole adatte al caso: è giusto parlare di donne transessuali. All’epoca non c’erano le parole giuste. Poi però nessuno si domanda perché avevo la scorta”. A loro dico che non è finita”. “Non avevo commesso nulla di illegale, – ha tenuto a precisare Marrazzo a Mara Venier -, ma la politica richiede una assunzione di responsabilità . (Ilfattoquotidiano.it)

Piero Marrazzo : “Ho scoperto che mio fratello ha un altro padre che fu rinnegato perché gay” - All’epoca c’erano le leggi contro la sodomia. “Mia mamma è italo americana e fino a un certo punto ho creduto di conoscere tutto della sua vita. Poi però il caso vuole che anni fa, per ottenere passaporto, mi chiedessero alcuni suoi documenti. Il motivo? Il suo orientamento sessuale. Proprio in merito al fratello Riccardo, Piero Marrazzo ha raccontato di aver scoperto solo da adulto che in ... (Biccy.it)