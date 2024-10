Palermo, sigaretta elettronica le esplode in bocca: 20enne finisce in ospedale (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Palermo una 20enne è stata portata d'urgenza in ospedale: il tutto a causa dell'esplosione della sigaretta elettronica che stava fumando L'articolo Palermo, sigaretta elettronica le esplode in bocca: 20enne finisce in ospedale proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Palermo, sigaretta elettronica le esplode in bocca: 20enne finisce in ospedale Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aunaè stata portata d'urgenza in: il tutto a causa dell'esplosione dellache stava fumando L'articololeininproviene da Il Difforme.

Esplode sigaretta elettronica - turista finisce in ospedale a Palermo : “Grave ferita alla bocca” - Una turista polacca di 20 anni è finita in ospedale perché le è esplosa una sigaretta elettronica mentre fumava. Nata nel 2015, la società si definisce pioniera nel settore e sponsorizza le proprie sigarette elettroniche per alcune caratteristiche: longevità, resistenza, durata della batteria e ricarica veloce. (Ilfattoquotidiano.it)

Sigaretta elettronica esplode in bocca a una ragazza a Palermo : le sue condizioni - Non è di certo il primo caso di questo tipo in Italia e nel mondo, e dunque anche l’attenzione su questi apparecchi ora è massimo, visto che gli episodi sono gravi e frequenti. Ce l’avevo in tasca e sembrava un petardo impazzito. In tutti i casi, a esplodere è sempre la batteria del dispositivo. L’esplosione sarebbe stata causata da un cortocircuito della batteria. (Thesocialpost.it)

Palermo - le esplode la sigaretta elettronica in bocca : turista finisce in ospedale - La sigaretta elettronica è esplosa mentre stava fumando provocandole una grave ferita alla bocca. . Protagonista della disavventura u na ragazza di 20 anni soccorsa e trasportata con un’ambulanza del 118 in ospedale a Palermo. . La giovane, in vacanza in città, era seduta insieme al fidanzato nella centrale Piazza Olivella quando è avvenuto l’incidente. (Gazzettadelsud.it)