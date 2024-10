Opportunità di lavoro per 94 figure professionali: gli annunci nel Brindisino (Di lunedì 21 ottobre 2024) BRINDISI - Trentacinque annunci di lavoro per 94 figure professionali: è il dato al 28 ottobre, relativamente alla ricerca di personale nell’ambito territoriale di Brindisi ed inserito nel Report settimanale appena pubblicato, visionabile al seguente link (clicca qui). Le offerte, consultabili Brindisireport.it - Opportunità di lavoro per 94 figure professionali: gli annunci nel Brindisino Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) BRINDISI - Trentacinquediper 94: è il dato al 28 ottobre, relativamente alla ricerca di personale nell’ambito territoriale di Brindisi ed inserito nel Report settimanale appena pubblicato, visionabile al seguente link (clicca qui). Le offerte, consultabili

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Offerta di lavoro - tre posti a tempo indeterminato in una società del Comune di Livorno : le figure richieste e come fare domanda - Esteem, società controllata in house partecipata al 100% dal Comune di Livorno che si occupa della progettazione di servizi a supporto della pubblica amministrazione e anche del servizio di gestione della sosta a Livorno, ha avviato due selezioni pubbliche per titoli ed esami per l'assunzione... (Livornotoday.it)

Lavoro : Leroy Merlin Italia ricerca oltre 120 nuove figure professionali in tutta Italia. Anche in Campania - Inoltre saranno coinvolti in percorsi di formazione e potranno partecipare a programmi di crescita e di avanzamento carriera interna. Tra i requisiti si richiede il possesso di una laurea o un diploma, esperienza pregressa in assistenza diretta al cliente e/o in vendita, preferibilmente in ambito, arredamento e progettazione, intraprendenza e forte orientamento al miglioramento continuo e al ... (Ildenaro.it)

Offerte di lavoro a Bari e provincia - oltre 800 figure ricercate dalle imprese del territorio : gli annunci nel report Arpal - Sono 348, per un totale di oltre 800 figure ricercate, gli annunci di lavoro nell'ultima edizione del report Arpal che raccoglie le offerte di lavoro pubblicate dai centri per l'impiego di Bari e provincia, attive sul portale regionale 'Lavoro per Te'. Costruzioni, Impianti, Immobiliare, e... (Baritoday.it)