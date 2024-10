Omicidio nel Comascoindagato un 17enne

Omicidio nel Comasco,indagato un 17enne (Di lunedì 21 ottobre 2024) 22.00 La svolta è arrivata un mese dopo. Per l'Omicidio di Candido Montini, 76 anni, ex vice sindaco di Garzeno (Como) e titolare di un negozio di alimentari nella frazione di Catasco (Como), è indagato un 17enne per Omicidio volontario. Forse a scopo di rapina. Il portafoglio della vittima è stato trovato vuoto. Una serie di accertamenti e di perquisizioni e il giovane è stato portato, assieme ai genitori, nella caserma dei carabinieri dov'è stato a lungo interrogato. La vittima ha ricevuto una ventina di coltellate. Decisivi i dati Dna Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 22.00 La svolta è arrivata un mese dopo. Per l'di Candido Montini, 76 anni, ex vice sindaco di Garzeno (Como) e titolare di un negozio di alimentari nella frazione di Catasco (Como), è indagato unpervolontario. Forse a scopo di rapina. Il portafoglio della vittima è stato trovato vuoto. Una serie di accertamenti e di perquisizioni e il giovane è stato portato, assieme ai genitori, nella caserma dei carabinieri dov'è stato a lungo interrogato. La vittima ha ricevuto una ventina di coltellate. Decisivi i dati Dna

