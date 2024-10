Oltre il Napoli: le riflessioni di Chiariello (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ha parlato non solo del Napoli Umberto Chiariello a Canale 21. Di seguito il suo editoriale. “Il Napoli mantiene la testa della classifica e risponde con un 1-0 striminzito e brutto ad Empoli. Maa efficace alle vittorie che hanno suscitato qualche perplessità di Milan e Juventus, in attesa dell’Inter E’ tornata di gran moda la questione arbitrale, che ora si è spostata dal campo al monitor. Rocchi in settimana ha detto che sono in 46 e tutti hanno interpretazioni. Questo non va proprio bene. E’ quasi un’ammissione di colpa che non c’è uniformità di giudizio ma una serie di norme che lasciano molto spazi a questi aspetti interpretativi che generano polemiche. Voglio sgombrare subito il campo da equivoci. L’espulsione di Reijnders in Milan-Udinese ci può stare. E’ un uomo che va verso la porta e il contatto c’è che ferma una chiara occasione da rete. Un po’ eccessiva, ma ci sta. Terzotemponapoli.com - Oltre il Napoli: le riflessioni di Chiariello Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ha parlato non solo delUmbertoa Canale 21. Di seguito il suo editoriale. “Ilmantiene la testa della classifica e risponde con un 1-0 striminzito e brutto ad Empoli. Maa efficace alle vittorie che hanno suscitato qualche perplessità di Milan e Juventus, in attesa dell’Inter E’ tornata di gran moda la questione arbitrale, che ora si è spostata dal campo al monitor. Rocchi in settimana ha detto che sono in 46 e tutti hanno interpretazioni. Questo non va proprio bene. E’ quasi un’ammissione di colpa che non c’è uniformità di giudizio ma una serie di norme che lasciano molto spazi a questi aspetti interpretativi che generano polemiche. Voglio sgombrare subito il campo da equivoci. L’espulsione di Reijnders in Milan-Udinese ci può stare. E’ un uomo che va verso la porta e il contatto c’è che ferma una chiara occasione da rete. Un po’ eccessiva, ma ci sta.

Chiariello : “Empoli – Napoli - match da non sottovalutare” - Sono stati citati nomi di potenziali acquisti, come Bijol e Abdel Abqar, evidenziando l’urgenza di questa esigenza. La valutazione della dirigenza si è dimostrata corretta, considerando l’importanza di mantenere un ambiente sano all’interno della squadra. Il Ritorno di Roberto D’Aversa Chiariello ha fatto riferimento al passato di D’Aversa, ricordando un episodio controverso avvenuto ... (Terzotemponapoli.com)

Non solo Napoli : parla Umberto Chiariello - Non si può assegnare al Var un arbitro di grido e uno di formazione in campo. “Nello step on foot c’è disparità tra il comportamento degli arbitri italiani e gli arbitri esteri, in particolare in relazione alla situazione in Inghilterra. Tutti vogliono essere tutelati in trasferta con un arbitro che non subisce la pressione ambientale”. (Terzotemponapoli.com)

Nico Paz impressiona contro il Napoli - ma Chiariello frena : “Non giocherebbe mai” - La squadra di Cesc Fabregas ha messo in difficoltà gli azzurri, soprattutto nel primo tempo, grazie a un’organizzazione di gioco solida e ben strutturata. Nell’ultima giornata di campionato, il Napoli ha conquistato una vittoria importante contro il Como, in una gara tutt’altro che semplice. it. (Dailynews24.it)