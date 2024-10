Nuovo record negativo di nascite in Italia nel 2023, e quest’anno va anche peggio: il rapporto Istat (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo scorso anno sono nati 379.890 bambini in Italia, 13mila in meno del 2022 e quasi 200mila in meno del 2008. È un record negativo, ma probabilmente sarà superato dal 2024. A farlo sapere è il Nuovo rapporto Istat sulla natalità e fecondità. Fanpage.it - Nuovo record negativo di nascite in Italia nel 2023, e quest’anno va anche peggio: il rapporto Istat Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo scorso anno sono nati 379.890 bambini in, 13mila in meno del 2022 e quasi 200mila in meno del 2008. È un, ma probabilmente sarà superato dal 2024. A farlo sapere è ilsulla natalità e fecondità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nel 2023 nuovo record denatalità - in calo anche nati da stranieri - Per ogni 1. (ITALPRESS). Gran parte di quelle che ancora sono in età feconda appartengono all’epoca del cosiddetto baby-bust, ovvero sono nate nel corso del ventennio 1976-1995 durante il quale la fecondità scese da oltre 2 al minimo storico di 1,19 figli per donna. Giulia, in uscita dalla terza posizione del podio dell’anno scorso, scivola in quinta. (Unlimitednews.it)

Nuovo record negativo nascite - per l’Istat calo del 3 - 4% nel 2023 - I nati da coppie in cui almeno uno dei genitori è straniero sono invece 80. Nuovo record negativo per le nascite in Italia. La diminuzione dei nati da coppie di genitori entrambi italiani costituiscono oltre i tre quarti delle nascite totali. 447 unità). . Tradotto significa che per ogni 1. I nati da genitori italiani, pari a 298. (Lapresse.it)

L’Istat registra un nuovo record al ribasso per le nascite in Italia : «13mila in meno nel 2023» – Il report - Tra le altre regioni del Nord, un nato su cinque è straniero in Liguria e Lombardia; seguono il Veneto (18,6%), il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia (17,9%). La sistematica riduzione rilevata in tale periodo è stata annualmente di circa 13mila unità, corrispondente a un tasso di variazione medio annuo del 2,7 per mille. (Open.online)