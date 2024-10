Oasport.it - Nuoto, Ceccon illumina la prima tappa di Coppa del Mondo! Bene Razzetti e Mora

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Va in archivio il primo settimana di gare didele l’Italia esce da shanghai con notizie quasi tutte positive. La, deflagrante, è che Thomasrientra nel genere dei fenomeni. Dopo i Giochi olimpici il campione veneto aveva confessato di aver mollato la presa, di aver dato spazio agli impegni extra sportivi. Non più tardi di fine settembre, alla festa della FIN,aveva detto che sarebbe tornato volentieri in piscina dopo una settimana tutta “glamour”. Insomma tutto si poteva aspettare tranne che, neanche un mese dopo, andasse in Cina a battere iltista mondiale (in vasca lunga) dei 100 stile libero Pan Zhanle nella sua gara, a casa sua, dopo aver addirittura rischiato l’eliminazione in batteria.