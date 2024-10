“Niente smartphone e Internet senza supervisione”: le rigide regole di Eva Mendes e Ryan Gosling per le figlie (Di lunedì 21 ottobre 2024) La coppia hollywoodiana ha preso molto sul serio il proprio ruolo genitoriale. Dopo aver riparato nel Nord degli States per allontanare le figlie di 10 e 8 anni dai riflettori, Mendes e Gosgling hanno deciso di adottare uno stile educativo molto aperto al dialogo e con pochi paletti, eccezion fatta per ciò che riguarda il mondo digitale: "Far andare le bambine su Internet senza controllo è come mandarle per strada in piena notte". Fanpage.it - “Niente smartphone e Internet senza supervisione”: le rigide regole di Eva Mendes e Ryan Gosling per le figlie Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La coppia hollywoodiana ha preso molto sul serio il proprio ruolo genitoriale. Dopo aver riparato nel Nord degli States per allontanare ledi 10 e 8 anni dai riflettori,e Gosgling hanno deciso di adottare uno stile educativo molto aperto al dialogo e con pochi paletti, eccezion fatta per ciò che riguarda il mondo digitale: "Far andare le bambine sucontrollo è come mandarle per strada in piena notte".

