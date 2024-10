Nesi: "Ora monitoraggio di tombini e caditoie" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "E’ accaduto quello che nessuno avrebbe voluto e che probabilmente nessuno pensava potesse accadere nella nostra città: una tempesta sicuramente violenta, intensa, di dimensioni forse mai viste prima nel nostro territorio, ma non inaspettata considerato che il clima che si sta tropicalizzando. Auspichiamo che il Comune, per l’emergenza e successivi adempimenti, metta a disposizione tutto l’aiuto possibile per le attività e le famiglie che sono state danneggiate", interviene Federico Nesi (Siena sostenibile). Lanazione.it - Nesi: "Ora monitoraggio di tombini e caditoie" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "E’ accaduto quello che nessuno avrebbe voluto e che probabilmente nessuno pensava potesse accadere nella nostra città: una tempesta sicuramente violenta, intensa, di dimensioni forse mai viste prima nel nostro territorio, ma non inaspettata considerato che il clima che si sta tropicalizzando. Auspichiamo che il Comune, per l’emergenza e successivi adempimenti, metta a disposizione tutto l’aiuto possibile per le attività e le famiglie che sono state danneggiate", interviene Federico(Siena sostenibile).

