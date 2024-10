Napoli soffre ma vince a Empoli: decisivi i cambi di Conte (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Napoli ha conquistato una vittoria preziosa contro l’Empoli, ma non senza difficoltà. Come riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte ha avuto molte difficoltà. Il Napoli è apparso spento e a salvarli, in gran parte, è stato un monumentale Alessandro Buongiorno, che ha saputo mascherare le falle nella difesa azzurra e tenere a bada L'articolo Napoli soffre ma vince a Empoli: decisivi i cambi di Conte Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilha conquistato una vittoria preziosa contro l’, ma non senza difficoltà. Come riportato dal Corriere dello Sport, Antonioha avuto molte difficoltà. Ilè apparso spento e a salvarli, in gran parte, è stato un monumentale Alessandro Buongiorno, che ha saputo mascherare le falle nella difesa azzurra e tenere a bada L'articolomadi

Il Napoli di Conte visto da Calamai e Corbo - Antonio è già padrone della sua nuova creatura. com. tuttomercatoweb. Che, siamo sicuri, non chiedeva altro se non di tornare a fare il suo mestiere di Presidente”. . C’è anche il Napoli per la corsa allo Scudetto? “Non me la odi dire che il Napoli è la squadra favorita per lo scudetto. La corsa è ancora lunga. (Terzotemponapoli.com)

Il Napoli di Conte : Una squadra più fisica e pratica - Da squadra tecnica e spettacolare, il Napoli si è evoluto in una formazione più fisica e solida, pronta a lottare su tutti i fronti con un gioco meno appariscente ma molto efficace. Il Napoli di Conte sacrifica la bellezza per l’efficacia Bergomi riconosce che, sotto la guida di Conte, il Napoli potrebbe non essere più bello da vedere come in passato, soprattutto se paragonato al gioco ... (Terzotemponapoli.com)

Empoli-Napoli - tre le scelte decisive di Conte : una mossa l’hanno notata in pochi - Antonio Conte e le mosse decisive in Empoli – Napoli – La Presse – spazionapoli. “Conte cambia e il Napoli vince”, titola il quotidiano a proposito della vittoria del Napoli in terra toscana. Grazie alle sue mosse, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale è riuscito a trovare in tempo il bandolo della matassa, rispedendo al mittente tuti i pericoli messi dall’Empoli sulla strada degli azzurri ... (Spazionapoli.it)