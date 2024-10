Naomi Osaka salta le Finals di Billie Jean King Cup: cambia molto per l’Italia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Naomi Osaka, dopo la rinuncia al WTA 500 di casa a Tokyo, ha annunciato di fatto la conclusione anticipata della sua stagione. La quattro volte campionessa Slam (due titoli a Melbourne e altrettanti a New York) ed ex numero 1 al mondo salterà dunque anche le Finals della BJK Cup 2024, in programma a Malaga dal 14 al 20 novembre. Pessima notizia per la Nazionale giapponese, che si affidava proprio ad Osaka come prima singolarista nel tentativo di svolgere un ruolo da outsider di lusso nelle Final Eight iberiche. La 27enne nipponica si è infortunata alla schiena ormai tre settimane fa a Pechino, ritirandosi al termine del secondo set nell’ottavo di finale contro la statunitense Coco Gauff. “Ho fatto una risonanza magnetica a Pechino. È emerso che ho una protrusione a un disco e lesioni ai muscoli addominali. Oasport.it - Naomi Osaka salta le Finals di Billie Jean King Cup: cambia molto per l’Italia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), dopo la rinuncia al WTA 500 di casa a Tokyo, ha annunciato di fatto la conclusione anticipata della sua stagione. La quattro volte campionessa Slam (due titoli a Melbourne e altrettanti a New York) ed ex numero 1 al mondo salterà dunque anche ledella BJK Cup 2024, in programma a Malaga dal 14 al 20 novembre. Pessima notizia per la Nazionale giapponese, che si affidava proprio adcome prima singolarista nel tentativo di svolgere un ruolo da outsider di lusso nelle Final Eight iberiche. La 27enne nipponica si è infortunata alla schiena ormai tre settimane fa a Pechino, ritirandosi al termine del secondo set nell’ottavo di finale contro la statunitense Coco Gauff. “Ho fatto una risonanza magnetica a Pechino. È emerso che ho una protrusione a un disco e lesioni ai muscoli addominali.

