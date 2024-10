Morto Aaron Kaufman, aveva diretto con Sean Penn docufilm ‘Superpower’ su Zelensky (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – È Morto a 51 anni lo sceneggiatore, regista e produttore Aaron Kaufman dopo un apparente attacco di cuore mentre si trovava a Las Vegas. La notizia della scomparsa è stata confermata a 'Variety' da Chad Verdi, il finanziatore del film 'The Irishman' e di molti progetti passati e futuri di Kaufman. Il regista originario Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Èa 51 anni lo sceneggiatore, regista e produttoredopo un apparente attacco di cuore mentre si trovava a Las Vegas. La notizia della scomparsa è stata confermata a 'Variety' da Chad Verdi, il finanziatore del film 'The Irishman' e di molti progetti passati e futuri di. Il regista originario

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È morto il regista Aaron Kaufman - aveva 51 anni - Mentre Penn è diventato il volto del docufilm, è stato Kaufman ad essere sul posto nel febbraio 2022 quando è scoppiata la guerra con la Russia. Kaufman era stato a Kiev nelle settimane precedenti l’invasione russa ed era stato nel bunker con il leader ucraino durante i primi pericolosi giorni del conflitto (Penn sarebbe arrivato più tardi per intervistare Zelensky per il documentario). (Metropolitanmagazine.it)

Morto a 51 anni Aaron Kaufman - il regista di “Superpower” con Sean Penn stroncato da un attacco di cuore - “Superpower”, inizialmente pensato per raccontare l’insolita traiettoria di Zelensky da comico a presidente, si è trasformato in un film di guerra a seguito dell’invasione russa. “È stata un’esperienza che mi ha cambiato profondamente”. Presente a Kiev nelle settimane precedenti l’invasione, Kaufman ha vissuto in prima persona i primi, pericolosi giorni del conflitto, rifugiandosi nel bunker con ... (Ilfattoquotidiano.it)

Aaron morto decapitato : il sangue sull’auto - la festa e le sfide challenge. Quanti misteri su una morte raccapricciante - Il giovane boscaiolo, la cui morte risalirebbe ad un orario compreso tra le 5 e le 6 di domenica scorsa, aveva partecipato ad una festa dalla quale era tornato a Terento in taxi con alcuni amici. Non si esclude quindi la pista della challenge finita in tragedia, che potrebbe essere costata la vita ad Aaron Engl. (Dayitalianews.com)