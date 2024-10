Milan del futuro senza Leao: l’indizio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Milan vince con l’Udinese con Leao in panchina per 90 minuti: dai rossoneri si smonta il ‘caso’, ma l’indizio sul futuro c’è Con una gara di notevole sofferenza, molta più del preventivabile, il Milan ha centrato il suo obiettivo, tornando alla vittoria. La sfida con l’Udinese, risolta da un gol di Chukwueze in avvio, è stata agonica, complicata enormemente dall’espulsione di Reijnders, ma con tanta applicazione e con un pizzico di fortuna sulle due reti annullate ai friulani per fuorigioco millimetrici il Diavolo l’ha portata a casa, dando un segnale forte. E senza Rafael Leao in campo. Rafael Leao (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Aveva già fatto rumore l’esclusione dal primo minuto del talento portoghese. Ha alimentato ancor di più le discussioni la decisione di lasciarlo fuori per tutti i 90 minuti. Calciomercato.it - Milan del futuro senza Leao: l’indizio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilvince con l’Udinese conin panchina per 90 minuti: dai rossoneri si smonta il ‘caso’, masulc’è Con una gara di notevole sofferenza, molta più del preventivabile, ilha centrato il suo obiettivo, tornando alla vittoria. La sfida con l’Udinese, risolta da un gol di Chukwueze in avvio, è stata agonica, complicata enormemente dall’espulsione di Reijnders, ma con tanta applicazione e con un pizzico di fortuna sulle due reti annullate ai friulani per fuorigioco millimetrici il Diavolo l’ha portata a casa, dando un segnale forte. ERafaelin campo. Rafael(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Aveva già fatto rumore l’esclusione dal primo minuto del talento portoghese. Ha alimentato ancor di più le discussioni la decisione di lasciarlo fuori per tutti i 90 minuti.

