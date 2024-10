Migranti, la nuova lista di Paesi sicuri: cosa cambia con il decreto (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il governo vara il decreto sui Paesi sicuri e modifica l'elenco, con un provvedimento adottato dopo la bocciatura dei primi trattenimenti di Migranti in Albania. Nella lista definita dal decreto sono compresi 19 Paesi: chi arriva da questi Paesi, in cui non sono presenti conflitti o persecuzioni, in teoria non dovrebbe ottenere asilo. ''Il Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il governo vara ilsuie modifica l'elenco, con un provvedimento adottato dopo la bocciatura dei primi trattenimenti diin Albania. Nelladefinita dalsono compresi 19: chi arriva da questi, in cui non sono presenti conflitti o persecuzioni, in teoria non dovrebbe ottenere asilo. ''Il

Nuovo decreto sui Paesi sicuri : modifiche e implicazioni per l'immigrazione in Italia - In sostanza, i migranti provenienti da nazioni incluse nella lista di Paesi sicuri saranno trattati secondo parametri più stringenti, riducendo le possibilità di accoglienza e protezione. Questo approccio crea non solo un quadro normativo più chiaro, ma anche uno strumento per il controllo e la gestione delle domande di asilo nel paese.

Migranti - via del Cdm al decreto Paesi sicuri dopo il caso Albania - Quanto fatto era stato fatto sul presupposto del potere di disapplicazione degli atti amministrativi che possono fare i giudici ordinari. Nelle motivazioni dei decreti al centro del dibattito in questi giorni" questo manca. Tesi questa condivisa dal Guardasigilli, Carlo Nordio, secondo il quale "la disapplicazione di una norma secondaria risale al 1865, un giudice può disapplicare una norma ...

Sì del Consiglio dei ministri al decreto legge sui migranti : 19 Paesi sicuri nella nuova lista - E ha aggiunto: "Ora i tribunali non potranno disapplicare una legge". Il numero dei Paesi è ridotto da 22 a 19, con l'esclusione di Camerun, Colombia e Nigeria. In pochi minuti, il Consiglio ha dato il via libera a un decreto legge che specifica quali sono i Paesi verso cui effettuare i rimpatri immediati: una formula «primaria» e più forte dal punto di vista legislativo rispetto al semplice ...