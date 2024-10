Lanazione.it - Maverick dannoso. Christon nervoso. Silins si salva

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)5,5. Doveva essere il leader della squadra ed invece gioca da solo., discute praticamente con tutti e si vede solo a tratti. Forrest 5,5. Nel caos di solito ci va nozze ma questa volta finisce per impantanarsi. Non incide e le mani sono decisamente fredde (4/11 i tiri totali). Rowan 4,5. Tira qualsiasi cose gli passi fra le mani, ma il canestro non lo vede neppure con il binocolo (4/17 i tiri totali). Childs 5,5. Grande impegno, voglia e determinazione. Tira giù 11 rimbalzi, peccato per le percentuali al tiro che non lo premiano. Brajkovic 5. Gli strascichi legati all’influenza non gli permettono di essere al massimo e si vede.6. È l’unico tra i biancorossi a vedere il canestro con una certa regolarità . Anumba 5. Non è lui che deve vestire i panni deltore della patria ma sinceramente fa un po’ troppo poco. Della Rosa 5.