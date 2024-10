Tg24.sky.it - Maltempo, Bologna sott'acqua, scuole chiuse. Nel catanzarese esonda un torrente

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Una forte ondata diha investito l'Italia nelle scorse ore. Situazione particolarmente difficile in varie zone dell’Emilia-Romagna, dove sono caduti oltre 175 millimetri di pioggia in poco tempo. Allagata buona parte della città die del territorio circostante: morto un 20enne a Pianoro.ti i torrenti, molte strade sono diventate impraticabili. Evacuate almeno 3mila persone. Il sindaco diha chiesto lo stato di emergenza.e università.Forti temporaliForti temporali, in generale, sono stati registrati da Nord a Sud: a Torino preoccupa la piena del Po, mentre frane e smottamenti si sono verificati in Sicilia, con strade come fiumi nel territorio di Catania. Allagamenti segnalati anche nelle Marche, così come in Calabria, è scattata l'allerta in particolare nelle zone ioniche. Nell'agrigentino è finitoil mercato di Licata.