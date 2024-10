Lula da Silva rinuncia al viaggio in Russia: colpito da trauma cranico prima del vertice Brics (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha annullato la sua partecipazione al vertice Brics che si terrà in Russia, a Kazan, a causa di un incidente domestico. L’episodio, avvenuto in casa, ha portato a un trauma cranico con conseguente lieve emorragia cerebrale, costringendo il leader brasiliano a rimanere in patria per motivi di salute. Questo evento solleva interrogativi circa la sua condizione e le conseguenze sull’agenda diplomatica del Brasile, in un momento in cui la presenza di Lula era attesa per discutere questioni cruciali con altri leader globali. Le condizioni di Lula: la diagnosi medica La salute del presidente Lula è al centro dell’attenzione pubblica dopo la caduta che ha subito, la quale ha causato un “trauma grande” sulla parte posteriore della testa, come ha comunicato il suo medico di fiducia, Roberto Kalil. Gaeta.it - Lula da Silva rinuncia al viaggio in Russia: colpito da trauma cranico prima del vertice Brics Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il presidente del Brasile, Luiz Inacioda, ha annullato la sua partecipazione alche si terrà in, a Kazan, a causa di un incidente domestico. L’episodio, avvenuto in casa, ha portato a uncon conseguente lieve emorragia cerebrale, costringendo il leader brasiliano a rimanere in patria per motivi di salute. Questo evento solleva interrogativi circa la sua condizione e le conseguenze sull’agenda diplomatica del Brasile, in un momento in cui la presenza diera attesa per discutere questioni cruciali con altri leader globali. Le condizioni di: la diagnosi medica La salute del presidenteè al centro dell’attenzione pubblica dopo la caduta che ha subito, la quale ha causato un “grande” sulla parte posteriore della testa, come ha comunicato il suo medico di fiducia, Roberto Kalil.

