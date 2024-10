LIVE – Cobolli-Davidovich Fokina 7-61 6-3 primo turno Atp Vienna 2024 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Cobolli-Davidovich Fokina 7-6(1) 6-3, primo turno Atp Vienna 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Cobolli-Davidovich Fokina, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Ultimi tornei stagionali per il tennista azzurro, che ha vissuto un 2024 al di sopra di ogni aspettativa e vuole chiuderlo nel migliore dei modi. Sul veloce di Vienna sarà chiamato a ribaltare il pronostico della vigilia contro lo spagnolo Davidovich Fokina, reduce dal secondo turno a Stoccolma e leggermente favorito. 1-1 i precedenti; chi vince trova Struff o De Minaur. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Centre Court dalle ore 14:00. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 500 di(cemento indoor). Ultimi tornei stagionali per il tennista azzurro, che ha vissuto unal di sopra di ogni aspettativa e vuole chiuderlo nel migliore dei modi. Sul veloce disarà chiamato a ribaltare il pronostico della vigilia contro lo spagnolo, reduce dal secondoa Stoccolma e leggermente favorito. 1-1 i precedenti; chi vince trova Struff o De Minaur. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati comeincontro di giornata sul Centre Court dalle ore 14:00.

LIVE – Arnaldi-Goffin 0-0 - primo turno Atp Basilea 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Match alla portata per il tennista azzurro, che prova a rientrare tra i primi 30 del ranking in queste ultime settimane di stagione e magari di guadagnarsi un posto alle Finals di Coppa Davis. 45 Amici di Sportface, buon pomeriggio da Basilea. Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Goffin, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Basilea 2024 (cemento indoor). (Sportface.it)

LIVE Arnaldi-Goffin - ATP Basilea 2024 in DIRETTA : pochi minuti all’inizio del match - 13. . Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match tra Matteo Arnaldi e Roberto Carballes Baena, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Basilea. A tra poco per il live dell’azzurro! Ci siamo! 15. 16 Continua l’attesa per il match dell’azzurro: nel doppio tra Koolhof/Mektic e Cerundolo/Etcheverry, la coppia argentina ristabilisce la parità dopo il ... (Oasport.it)

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 7-6 3-2 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : prime fasi del secondo set - 30-40 Palla break Davidovich Fokina. Palla corta di rovescio di Flavio che termina in rete. 40-40 Gran dritto inside out dell’iberico. In corridoio la volèe di rovescio di Davidovich. 4-3 Game Davidovich Fokina. Dal canto suo Davidovich Fokina, venticinquenne di La Cala del Moral (Spagna), arriva a Vienna nel tentativo di ritrovare un risultato di prestigio dopo un 2024 avaro di gioie ... (Oasport.it)