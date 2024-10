LIVE Arnaldi-Goffin 7-6, 3-6, 2-6 ATP Basilea 2024 in DIRETTA: troppi errori nel terzo set, azzurro eliminato. Belga agli ottavi (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40 Per David Goffin l’accesso agli ottavi è realtà. Il Belga incrocerà il proprio cammino nel derby francofono con il transalpino Ugo Humbert, fresco di vittoria in tre set sullo svizzero Jerome Kym (6-4, 6-7, 7-5). 18.32 Il numero 54 della classifica ATP ha servito con il 58% di prime e ha conquistato il 71% dei punti con la prima di servizio. Nonostante i 1o Ace scoccati, pesano per Matteo Arnaldi i 4 doppi falli maturati nell’incontro. Il classe 2001 ha ottenuto il 63% dei punti con la prima di servizio (37/59). 18.25 Quanti rimpianti per Matteo Arnaldi: sempre in gara nel primo e nel secondo set, con il merito di annullare due set-point al Belga, nel primo set. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Goffin 7-6, 3-6, 2-6 ATP Basilea 2024 in DIRETTA: troppi errori nel terzo set, azzurro eliminato. Belga agli ottavi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.40 Per Davidl’accessoè realtà. Ilincrocerà il proprio cammino nel derby francofono con il transalpino Ugo Humbert, fresco di vittoria in tre set sullo svizzero Jerome Kym (6-4, 6-7, 7-5). 18.32 Il numero 54 della classifica ATP ha servito con il 58% di prime e ha conquistato il 71% dei punti con la prima di servizio. Nonostante i 1o Ace scoccati, pesano per Matteoi 4 doppi falli maturati nell’incontro. Il classe 2001 ha ottenuto il 63% dei punti con la prima di servizio (37/59). 18.25 Quanti rimpianti per Matteo: sempre in gara nel primo e nel secondo set, con il merito di annullare due set-point al, nel primo set.

LIVE Arnaldi-Goffin 7-6 - 3-6 - 2-1 ATP Basilea 2024 in DIRETTA : terzo set in corso - incontro aperto - 30-30 Arnaldi si sposta sul diritto e sciupa una palla importante. AD-40 Super battuta di Goffin. 0-15 Secondo doppio fallo Arnaldi. 1-1 Game Goffin sulla risposta lunghissima di Arnaldi, tiene il servizio a zero il 33enne. Tiene a zero il servizio il classe 1990. 1-0 Game Arnaldi, rovescio vincente lungo linea che infila il belga. (Oasport.it)