Le Iene supera Fazio che cala De Filippi regina indiscussa del pomeriggio

Gli ascolti e i dati Auditel di domenica 20 ottobre 2024 vedono su Rai1, in prima serata, la fiction Sempre al tuo fianco con Ambra Angiolini e Fortunato Cerlino fermarsi al 13.2% di share pari a una media di 2.349.000 spettatori, in calo rispetto alla settimana scorsa. Su Canale5 la serie turca La rosa della vendetta, con Murat Ünalmis, Edip Tepeli e Melis Sezen, ha segnato invece il 13.6% pari a una media di 2.476.000 individui all'ascolto, vincendo nuovamente la serata. Su Rai2 il telefilm 9-1-1 ideato da Ryan Murphy e Brad Falchuck, e interpretato da Angela Bassett, Connie Britton e Peter Krause, ha conquistato il 2.9% di share con una media di 593.000 appassionati e - a seguire - lo spin-off 9-1-1 Lone Star con Rob Lowe e Liv Tyler si è aggiudicato il 2.9% pari a 548.000. Su Rai3, l'ultima puntata stagionale di Presa Diretta con Riccardo Iacona ha richiamato una media di 1.176.

Test di medicina - le associazioni di giovani medici : “Da Bernini solo propaganda - il numero chiuso non viene in nessuna forma abolito o superato” - . Anaao Giovani, Als e Gmi hanno espresso il loro disappunto, definendo la misura come un semplice "slogan" che non affronta i problemi strutturali del sistema formativo. La decisione della Commissione Cultura del Senato di rinviare di sei mesi il test di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia ha sollevato un coro di critiche da parte delle principali associazioni dei giovani medici. (Orizzontescuola.it)

?Superano il limite di 9 km/h per andare dal figlio morente : la multa viene confermata - È comprensibile che le leggi sul traffico esistano per garantire la sicurezza di tutti, ma ci si chiede se, in situazioni straordinarie come quella vissuta dai Vos, non dovrebbe esserci un margine di flessibilità . La richiesta della coppia era che le circostanze straordinarie fossero tenute in considerazione, una domanda di comprensione umana in un momento in cui la sofferenza personale era al ... (Cityrumors.it)

European Teacher Survey 2024 - in Italia oltre il 70% dei docenti ritiene che il digitale non supera per importanza i libri cartacei e i materiali didattici tradizionali - L'articolo European Teacher Survey 2024, in Italia oltre il 70% dei docenti ritiene che il digitale non supera per importanza i libri cartacei e i materiali didattici tradizionali sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Lo studio, condotto annualmente dal 2021, ha coinvolto oltre 10. Sanoma, leader europeo nel settore dell'editoria scolastica, ha presentato i risultati della ... (Orizzontescuola.it)