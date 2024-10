L'attore ha raccontato l'incontro con un'altra leggenda del cinema: «Temevo di essere licenziato. Lui mi dava una pacca, mi coccolava» (Di lunedì 21 ottobre 2024) La puntata del 20 ottobre di Che Tempo Che Fa ha raggiunto il suo culmine con una vera leggenda del cinema: Al Pacino. L’iconico attore italoamericano, celebre per interpretazioni indimenticabili in film come Il Padrino e Scarface, ha presentato il libro Sonny Boy. Un’autobiografia, edito in Italia da La nave di Teseo. Con la solita intensità e ironia, l’84enne Pacino ha ripercorso episodi cruciali della sua vita, dall’infanzi ai primi difficili passi nel mondo del cinema, senza dimenticare incontri fondamentali come quello con Marlon Brando. L’intervista condotta da Fabio Fazio su Nove ha regalato al pubblico momenti di grande emozione e riflessione, offrendo uno spaccato autentico di uno degli attori più amati e rispettati di Hollywood. Iodonna.it - L'attore ha raccontato l'incontro con un'altra leggenda del cinema: «Temevo di essere licenziato. Lui mi dava una pacca, mi coccolava» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La puntata del 20 ottobre di Che Tempo Che Fa ha raggiunto il suo culmine con una veradel: Al Pacino. L’iconicoitaloamericano, celebre per interpretazioni indimenticabili in film come Il Padrino e Scarface, ha presentato il libro Sonny Boy. Un’autobiografia, edito in Italia da La nave di Teseo. Con la solita intensità e ironia, l’84enne Pacino ha ripercorso episodi cruciali della sua vita, dall’infanzi ai primi difficili passi nel mondo del, senza dimenticare incontri fondamentali come quello con Marlon Brando. L’intervista condotta da Fabio Fazio su Nove ha regalato al pubblico momenti di grande emozione e riflessione, offrendo uno sto autentico di uno degli attori più amati e rispettati di Hollywood.

