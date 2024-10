“La scuola come luogo dominato da scartoffie e burocrazia”, l’allarme sui social: “Tutto a discapito dell’insegnamento e delle relazioni umane” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo la denuncia di Alessandro Barbero, storico e accademico, riguardo al peso eccessivo della burocrazia nella scuola italiana, un coro di voci si è levato sui social da parte di numerosi docenti, esprimendo una profonda condivisione e riflessione sulle problematiche del sistema scolastico. L'articolo “La scuola come luogo dominato da scartoffie e burocrazia”, l’allarme sui social: “Tutto a discapito dell’insegnamento e delle relazioni umane” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo la denuncia di Alessandro Barbero, storico e accademico, riguardo al peso eccessivo dellanellaitaliana, un coro di voci si è levato suida parte di numerosi docenti, esprimendo una profonda condivisione e riflessione sulle problematiche del sistema scolastico. L'articolo “Lada”,sui: “” .

