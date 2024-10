La Scala di Milano riporta sul palcoscenico l’Anello del Nibelungo di Wagner dopo un decennio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Milano si prepara a ospitare un evento straordinario per gli amanti della musica classica e dell’opera: dopo dieci anni di assenza, la prestigiosa Scala di Milano riporterà in scena la tetralogia di Richard Wagner, l’Anello del Nibelungo. La produzione sarà affidata alla regia di David McVicar e, dopo il forfait del maestro Christian Thielemann, al doppio incarico di Simone Young e Alexander Soddy. Il debutto di L’oro del Reno è fissato per il 28 ottobre, dando il via a un ciclo che si protrarrà fino alla stagione operistica 2026/2027 con la rappresentazione del Crepuscolo degli dei. La direzione musicale della nuova produzione Nella nuova produzione dell’Anello del Nibelungo, la Scala ha scelto di avvalersi di un esclusivo duo di direttori d’orchestra. Gaeta.it - La Scala di Milano riporta sul palcoscenico l’Anello del Nibelungo di Wagner dopo un decennio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi prepara a ospitare un evento straordinario per gli amanti della musica classica e dell’opera:dieci anni di assenza, la prestigiosadiriporterà in scena la tetralogia di Richarddel. La produzione sarà affidata alla regia di David McVicar e,il forfait del maestro Christian Thielemann, al doppio incarico di Simone Young e Alexander Soddy. Il debutto di L’oro del Reno è fissato per il 28 ottobre, dando il via a un ciclo che si protrarrà fino alla stagione operistica 2026/2027 con la rappresentazione del Crepuscolo degli dei. La direzione musicale della nuova produzione Nella nuova produzione deldel, laha scelto di avvalersi di un esclusivo duo di direttori d’orchestra.

