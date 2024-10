Gaeta.it - Kristian Ghedina è il nuovo brand ambassador di Weber Italia per il 2025: l’unione di sport e gastronomia

(Di lunedì 21 ottobre 2024), celebre ex sciatore e pilota automobilistico, è stato scelto come ildiper il, simbolo di una sinergia trae cultura gastronomica. Questa collaborazione rappresenta non solo una partnership commerciale, ma anche un impegno a promuovere il piacere di stare insieme all'aria aperta, unendo il gusto per il buon cibo al valore della convivialità., leader nel settore dei barbecue, ha da sempre puntato su prodotti d'avanguardia che favoriscono momenti di spensieratezza e condivisione, rendendo omaggio ai valori fondamentali delle famiglie in tutto il mondo.: un atleta eclettico, un nome che ha fatto la storia dello scino, è noto per le sue imprese nelle discipline veloci, ma la sua versatilità va oltre le piste innevate.