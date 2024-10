Kate Middleton perché indossa sempre la collana a trifoglio: “Nasconde un legame speciale” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il look di Kate Middleton è seguitissimo da tutte le fashion victims e molte di esse si chiedono perché la principessa non riesca a fare a meno di una particolare collana. Kate Middleton è un’icona della moda e i suoi outfit sono sempre molto apprezzati e imitati. Tuttavia, sono proprio gli accessori a scaturire tanta ammirazione e, soprattutto, curiosità sul messaggio che possono Nascondere. Tra i gioielli dal valore inestimabile ereditati, la principessa del Galles indossa spesso una collana a trifoglio che non è passata inosservata. Chi segue con attenzione i reali d’Inghilterra ama approfondire e raccontare storie che ruotano intorno a simbolismi, spesso legati a usanze antiche nascoste tra le pieghe del tempo. Gaeta.it - Kate Middleton perché indossa sempre la collana a trifoglio: “Nasconde un legame speciale” Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il look diè seguitissimo da tutte le fashion victims e molte di esse si chiedonola principessa non riesca a fare a meno di una particolareè un’icona della moda e i suoi outfit sonomolto apprezzati e imitati. Tuttavia, sono proprio gli accessori a scaturire tanta ammirazione e, soprattutto, curiosità sul messaggio che possonore. Tra i gioielli dal valore inestimabile ereditati, la principessa del Gallesspesso unache non è passata inosservata. Chi segue con attenzione i reali d’Inghilterra ama approfondire e raccontare storie che ruotano intorno a simbolismi, spesso legati a usanze antiche nascoste tra le pieghe del tempo.

