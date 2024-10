Juventus-Stoccarda come vederla in tv? Canale, data e orario Champions League 2024/2025 (Di lunedì 21 ottobre 2024) come vedere in diretta tv la sfida tra Juventus e Stoccarda, valida per la terza giornata di Champions League 2024/2025? Ecco Canale, data, orario e tutto quello che c’è da sapere. Dopo la vittoria contro il Psv e l’impresa di Lipsia, i bianconeri di Thiago Motta vanno a caccia di altri tre punti per proseguire il percorso netto. A Torino mancheranno lo squalificato Di Gregorio e gli infortunati Bremer, Koopmeiners e Nico Gonzalez, tra gli altri, ma la Juve partirà comunque favorita. La sfida è in programma martedì 21 ottobre alle ore 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW e Sky Go. Juventus-Stoccarda come vederla in tv? Canale, data e orario Champions League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)vedere in diretta tv la sfida tra, valida per la terza giornata di? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Dopo la vittoria contro il Psv e l’impresa di Lipsia, i bianconeri di Thiago Motta vanno a caccia di altri tre punti per proseguire il percorso netto. A Torino mancheranno lo squalificato Di Gregorio e gli infortunati Bremer, Koopmeiners e Nico Gonzalez, tra gli altri, ma la Juve partirà comunque favorita. La sfida è in programma martedì 21 ottobre alle ore 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW e Sky Go.in tv?SportFace.

Juventus-Stoccarda come vederla in tv? Canale, data e orario Champions League 2024/2025

Dopo la vittoria contro il Psv e l'impresa di Lipsia, i bianconeri di Thiago Motta vanno a caccia di altri tre punti per proseguire il percorso netto. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW e Sky Go.