In Moldavia è avanti il «sì» al referendum per l’adesione all’Europa (Di lunedì 21 ottobre 2024) In Moldavia, con poco più del 98 per cento dei voti scrutinati, nel referendum che chiede agli elettori di scegliere se inserire nella Costituzione del Paese un percorso di adesione all’Ue sembra prevale di pochissimo il voto favorevole. Il 50,03 per cento degli 1,2 milioni di voti totali ha scelto il “sì”, mentre il 49,97 per cento ha votato “no”. Il risultato finale si deciderà quindi per una manciata di voti. Domenica 20 ottobre, nel piccolo Paese che si trova tra Romania e Ucraina, si è votato anche per le elezioni presidenziali e la prima ministra uscente, l’europeista Maria Sandu, andrà al ballottaggio con il candidato del Partito Socialista Alexandru Stoianoglo. Il voto al referendum non è vincolante per l’adesione della Moldavia all’Ue, ma se lo spoglio confermerà il primo dato, segna di certo una battuta d’arresto nella corsa del Paese verso l’occidente del Paese. Linkiesta.it - In Moldavia è avanti il «sì» al referendum per l’adesione all’Europa Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) In, con poco più del 98 per cento dei voti scrutinati, nelche chiede agli elettori di scegliere se inserire nella Costituzione del Paese un percorso di adesione all’Ue sembra prevale di pochissimo il voto favorevole. Il 50,03 per cento degli 1,2 milioni di voti totali ha scelto il “sì”, mentre il 49,97 per cento ha votato “no”. Il risultato finale si deciderà quindi per una manciata di voti. Domenica 20 ottobre, nel piccolo Paese che si trova tra Romania e Ucraina, si è votato anche per le elezioni presidenziali e la prima ministra uscente, l’europeista Maria Sandu, andrà al ballottaggio con il candidato del Partito Socialista Alexandru Stoianoglo. Il voto alnon è vincolante perdellaall’Ue, ma se lo spoglio confermerà il primo dato, segna di certo una battuta d’arresto nella corsa del Paese verso l’occidente del Paese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moldavia - nel referendum per aderire all’Ue è testa a testa tra favorevoli e contrari : “Sì” avanti con il 50 - 03% - Al terzo posto c’è il leader del Nostro Partito, Renato Usatii, con il 13,74%. Nella giornata elettorale le autorità elettorali moldave hanno segnalato grande affluenza nei seggi di Francia, Italia, Turchia, Romania, Belgio o Russia. Sono state scrutinate 2. Lo riporta Bbc. Il loro obiettivo è seminare paura e panico nella società. (Ilfattoquotidiano.it)

Moldavia - referendum su percorso Ue in Costituzione : sì in vantaggio con 50 - 08% - Lo riportano i media locali. Quando è stato superato il 90% delle schede conteggiate, la presidente uscente Maia Sandu, filo-occidentale e in corsa per un nuovo mandato nelle presidenziali che si sono svolte contestualmente al referendum, ha accusato “gruppi criminali” di avere compromesso il referendum sull’Ue. (Lapresse.it)

In Moldavia è avanti il «no» al referendum per l’adesione all’Europa - Il referendum per il cambio della Costituzione era stato voluto dalla presidente europeista Maia Sandu, che ieri ha ottenuto il 42 per cento dei voti, mentre Stoianoglo poco più del 26. Il terzo candidato, Renato Usatii, espresso dal partito populista, conservatore e filorusso Il Nostro Partito, si è fermato sotto il 14. (Linkiesta.it)