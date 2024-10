“Il calcio sociale”, Massimo Vallati il 25 ottobre al Circolo Farnesiana (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo sport come elemento aggregativo di inclusione sociale, foriero di esempi di riscatto, capace di mettere tutti e tutte sullo stesso piano in una cornice di regole e obiettivi “alti”, antidoto a cattive strade e malaffare. È questo il genere di sport che il Comitato Unacittà , vuole valorizzare Ilpiacenza.it - “Il calcio sociale”, Massimo Vallati il 25 ottobre al Circolo Farnesiana Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo sport come elemento aggregativo di inclusione, foriero di esempi di riscatto, capace di mettere tutti e tutte sullo stesso piano in una cornice di regole e obiettivi “alti”, antidoto a cattive strade e malaffare. È questo il genere di sport che il Comitato Unacittà , vuole valorizzare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alle Canarie il calcio è uno strumento di inclusione sociale per i migranti - I gialloblu di Gran Canaria hanno attivato da qualche anno l’iniziativa Proyectos Sociales, una squadra posta sotto l’ombrello della società e destinata proprio a giocatori minori non accompagnati, che rappresentano la stragrande maggioranza dei migranti che arrivano nell’arcipelago. Lo sport come strumento di inclusione sociale è anche al centro dei progetti della fondazione creata a Tenerife, ... (Linkiesta.it)

Un calcio alle barriere sociali. La bella favola dei rifugiati tra pallone e riscatto sociale - Lo sport ha una capacità unica di unire persone provenienti da contesti sociali, economici e culturali diversi e grazie alla sua popolarità globale e alla sua semplicità di accesso, è diventato un potente strumento di integrazione promuovendo la coesione sociale e abbattendo le barriere culturali”. Ora la squadra aumenterà di altri tre atleti e noi accompagnatori siamo sempre vicini a loro, sia ... (Lanazione.it)

Il presidente del Calciosociale finisce sotto scorta : "Non molleremo" - . "Da sabato vivo sotto scorta". Massimo Vallati, fondatore e anima del "Calciosociale" e del "Campo dei Miracoli" al Corviale, in un'intervista alla trasmissione "Roma di Sera" di Andrea Bozzi, su "Radio Roma News Tv", ha raccontato quello che sta vivendo dopo quanto avvenuto nella notte tra il 13. (Romatoday.it)