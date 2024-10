I profumi giusti per il guardaroba autunnale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con il cambio stagione, è arrivato il momento di scegliere un profumo più caldo e intenso che si abbina meglio al guardaroba autunnale. Ecco le note olfattive giuste da scegliere. profumi autunnali: cambio dell’armadio olfattivo Il legno di cedro è un aroma nobile che viene usato per dare forza ed energia alla fragranza creando composizioni legnose e floreali. Bastano poche gocce per immaginare i colori del bosco autunnale e l’odore delle foglie. La zucca, invece, è dolce e piccante allo stesso tempo. Questa fragranza emana un profumo avvolgente che ricorda una torta appena sfornata. Anche la cannella, speziata e legnosa, rievoca subito i dolci autunnali. Da usare con moderazione, spesso viene combinata con altri ingredienti come la vaniglia o il legno di sandalo. Amica.it - I profumi giusti per il guardaroba autunnale Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con il cambio stagione, è arrivato il momento di scegliere un profumo più caldo e intenso che si abbina meglio al. Ecco le note olfattive giuste da scegliere.autunnali: cambio dell’armadio olfattivo Il legno di cedro è un aroma nobile che viene usato per dare forza ed energia alla fragranza creando composizioni legnose e floreali. Bastano poche gocce per immaginare i colori del boscoe l’odore delle foglie. La zucca, invece, è dolce e piccante allo stesso tempo. Questa fragranza emana un profumo avvolgente che ricorda una torta appena sfornata. Anche la cannella, speziata e legnosa, rievoca subito i dolci autunnali. Da usare con moderazione, spesso viene combinata con altri ingredienti come la vaniglia o il legno di sandalo.

