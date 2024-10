Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: I tre moschettieri - Milady, Lunedi 21 Ottobre 2024

(Di lunedì 21 ottobre 2024)21sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15, andrà in onda I tre, il secondo capitolo della saga ispirata all'opera di Alexandre Dumas. La trama è ambientata in Francia nel 1627, nel contesto di una guerra accesa tra cattolici e ribelli protestanti. Il giovane D'Artagnan, interpretato da Francois Civil, si trova coinvolto in intrighi e avventure quando incontra la misteriosade Winter, interpretata da Eva Green. Questa avvincente storia di spade e tradimenti si intreccia con le tensioni politiche dell'epoca, offrendo un mix di azione e dramma. Il film sarà disponibile anche su SkyCollection HD alle 21:45.