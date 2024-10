Furto in pieno giorno: cacciavite e lastra metallica per entrare nella casa da svaligiare (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una lastra e un cacciavite. Sono gli attrezzi del mestiere con i quali due ladre hanno provato a svaligiare un appartamento alla luce del sole, in pieno giorno. È accaduto lo scorso pomeriggio al rione Monti, quando alcuni condomini di uno stabile in via Ruinaglia hanno chiamato il 112 dopo aver Romatoday.it - Furto in pieno giorno: cacciavite e lastra metallica per entrare nella casa da svaligiare Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Unae un. Sono gli attrezzi del mestiere con i quali due ladre hanno provato aun appartamento alla luce del sole, in. È accaduto lo scorso pomeriggio al rione Monti, quando alcuni condomini di uno stabile in via Ruinaglia hanno chiamato il 112 dopo aver

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coppia fa sesso al centro Direzionale di Napoli su una panchina vicino al tribunale in pieno giorno - VIDEO - Nuova scena di "degrado" a Napoli, il consigliere della 4a municipalità Armando Simeone: "Davvero scandaloso" Una coppia si è messa a fare sesso nel Centro Direzionale di Napoli su una panchina delle panchine della zona a pochi passi dal tribunale. Il video è stato girato da una delle telecam . (Ilgiornaleditalia.it)

Tre giovani rubano in pieno giorno al mercatino dell'antiquariato del Sacrario - Furto al mercatino dell'usato di piazza dei Caduti. Domenica 20 ottobre, intorno alle 13,30, a uno degli ambulanti è stato rubato un raccoglitore di monete dal valore di circa 800 euro. Il tutto è avvenuto in un momento di calma, mentre tra le bancarelle erano presenti meno passanti per via... (Viterbotoday.it)

Furto in abitazione in pieno giorno - bottino da mille euro - Furto in abitazione in pieno giorno, nella giornata di ieri, sabato 19 ottobre 2024. Intorno all'ora di pranzo, i soliti ignoti, si sono introdotti all'interno di una residenza privata a Varmo. I malviventi, dopo aver forzato una finestra, hanno asportato dall'abitazione circa mille euro in... (Udinetoday.it)