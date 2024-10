Quotidiano.net - Fisso e variabile: un mix dei tassi in un solo bond

(Di lunedì 21 ottobre 2024) TASSOdel 5,2% nei primi tre anni edal terzo anno in poi. Ecco due tratti distintivi delle obbligazioni da poco emesse da UniCredit in negoziazione diretta, cioè acquistabili direttamente dagli investitori sui due principali listini italiani in cui vengono scambiati i: il Mot (Mercato obbligazionario telematico) e-X, entrambi controllati da Borsa Italiana. La nuova obbligazione di UniCredit, che può essere acquistata sul mercato anche da chi non è cliente della banca, si contraddistingue per una scadenza di 13 anni e una struttura che prevede appunto il pagamento di un tasso misto. Per i primi tre anni successivi all’emissione, il titolo paga un interesse del 5,2% lordo ogni 12 mesi (3,85% circa, al netto delle imposte).