Festa del Cinema di Roma, Tommaso Diaceri: “Il mio corto in latino tra fede e fantascienza” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aspirante regista e studente del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma: "Il futuro non mi spaventa" "Voglio affrontare l’arte senza paura come David Lynch e raccontare storie che regalino la magia della scoperta agli occhi di chi le guarda, attraverso personaggi in balia di forti conflitti morali ed etici". Così all'Adnkronos Tommaso Diaceri, 27 anni, Sbircialanotizia.it - Festa del Cinema di Roma, Tommaso Diaceri: “Il mio corto in latino tra fede e fantascienza” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aspirante regista e studente del Centro Sperimentale ditografia di: "Il futuro non mi spaventa" "Voglio affrontare l’arte senza paura come David Lynch e raccontare storie che regalino la magia della scoperta agli occhi di chi le guarda, attraverso personaggi in balia di forti conflitti morali ed etici". Così all'Adnkronos, 27 anni,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del Cinema di Roma - Gregorio Mattiocco : “Mi autoproduco perché non credo più nei grandi” - Regista presenta corto 'Piccolo Attila', 'come protagonista sono un piccolo che sta cercando di diventare grande' Gregorio Mattiocco, classe 1998, ha già le idee chiare: “Io sono uno scomodo e faccio cinema per raccontare un mondo di cose attraverso le immagini”, dice nell’intervista all’Adnkronos. (Sbircialanotizia.it)

Povertà educativa : Save the Children alla Festa del Cinema di Roma con “Fuori dai margini” - Attraverso le esperienze quotidiane delle ragazze e dei ragazzi, l’Organizzazione ripercorre i 10 anni di impegno, ma con lo sguardo rivolto al futuro e l’annuncio di un nuovo Punto Luce che sorgerà presto a Milano, nell’area del Gallaratese. L’esperienza di 10 anni dei Punti Luce”, un Manifesto in 6 punti, realizzato in collaborazione con i partner sul territorio, che individua i principi ... (Lopinionista.it)

Bruno Bozzetto protagonista del dialogo sull’animazione alla Festa del Cinema di Roma - L’industria italiana vanta una competenza tecnica e creativa notevole, ma spesso i nuovi progetti faticano a trovare visibilità e sostegno. L’importanza dell’animazione nel panorama audiovisivo La SIAE ha scelto di dedicare un incontro specifico all’animazione proprio per mettere in luce un genere che, sebbene considerato di minor valore o destinato esclusivamente ai bambini, possiede in realtà ... (Gaeta.it)