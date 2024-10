Tarantinitime.it - Ex Ilva, Calderone incontra i lavoratori. Il Governo ce la sta mettendo tutta, ma tutta tutta

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marinaè stata a Taranto in visita allo stabilimento ex, insieme ai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in AS. Ha ribadito nel suo punto stampa un concetto che abbiamo ben compreso stare a cuore più alche ai tarantini: la produzione deve continuare. L’Italia deve continuare a produrre acciaio. Per noi, tradotto, vuol dire che Taranto deve continuare ad essere l’agnello sacrificale sull’altare del profitto affinché si possa dire che in Italia la produzione d’acciaio continua. Ha parlato di lavoro, la ministra. Di attenzione nei confronti della situazione occupazionale e di un accordo per la cassa integrazione: “Prima pensiamo al lavoro, poi agli ammortizzatori sociali.