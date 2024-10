Emergenza maltempo in Emilia Romagna: volontari della Croce Rossa Italiana dalla Puglia per i soccorsi (Di lunedì 21 ottobre 2024) dalla Puglia in soccorso dell'Emilia Romagna per l'Emergenza maltempo. Nella giornata di ieri, domenica 20 ottobre, volontari della Croce Rossa Italiana di Lecce, Brindisi e Bari sono partiti per le zone colpite dall'alluvione. In particolare, a essere impegnata nei soccorsi sarà un'aliquota di Baritoday.it - Emergenza maltempo in Emilia Romagna: volontari della Croce Rossa Italiana dalla Puglia per i soccorsi Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)in soccorso dell'per l'. Nella giornata di ieri, domenica 20 ottobre,di Lecce, Brindisi e Bari sono partiti per le zone colpite dall'alluvione. In particolare, a essere impegnata neisarà un'aliquota di

Maltempo Emilia Romagna - oggi allerta meteo arancione - Migliaia di sfollati e una vittima per il maltempo in Emilia Romagna. Prevista per oggi, lunedì 21 ottobre, l'allerta meteo arancione su ampi settori della regione, ma anche in Lombardia e Veneto. Allerta gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. (Sbircialanotizia.it)

Il maltempo fa ancora paura sull’Italia : Emilia-Romagna e Calabria in piena emergenza - Giornata da incubo Da incubo è stata in particolare la giornata di ieri: nel Bolognese è stato ritrovato senza vita il giovane disperso a Pianoro, oltre 2mila gli evacuati nella provincia. Bologna, 21 ottobre – 2024 – Il maltempo continua a far paura sull’Italia: l’Emilia Romagna è ancora in piena emergenza, colpita da un’ondata di precipitazioni senza precedenti. (Ilfaroonline.it)

Emilia-Romagna flagellata dal maltempo : salvati in due differenti interventi un neonato di 4 mesi e un 92enne cardiopatico - Qui i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una famiglia con un bambino di 4 mesi con l’elisoccorso, vista l’impossibilità di raggiungere l’abitazione con automediche e ambulanze a causa della strada bloccata. twitter. In totale sono stati più di 500 gli interventi di pronto soccorso dei vigili del fuoco nelle prime ore dell’alluvione, e altri ne sono stati effettuati in seguito. (Dayitalianews.com)