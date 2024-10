Emergenza idrica e rischio privatizzazione, tavolo delle associazioni di consumatori: "Bene pubblico fondamentale, va tutelato" (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’allarme sul fatto che il Bene più prezioso, l’acqua, possa essere oggetto di privatizzazioni è emerso chiaramente durante il consiglio comunale straordinario sull’Emergenza idrica tanto che la presidente dell’Aca Giovanna Brandelli, nell’accogliere la posizione di chi ne chiede la tutela, ha Ilpescara.it - Emergenza idrica e rischio privatizzazione, tavolo delle associazioni di consumatori: "Bene pubblico fondamentale, va tutelato" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’allarme sul fatto che ilpiù prezioso, l’acqua, possa essere oggetto di privatizzazioni è emerso chiaramente durante il consiglio comunale straordinario sull’tanto che la presidente dell’Aca Giovanna Brandelli, nell’accogliere la posizione di chi ne chiede la tutela, ha

Fake news sull’erogazione dell’acqua : nessuna sospensione idrica a Benevento - it. Pertanto, tale messaggio non è da tenere in alcuna considerazione in quanto non sono previsti né lavori né interruzioni idriche. Tempo di lettura: 2 minutiLa viralità, croce e delizia. . Comportamenti che andrebbero puniti. Nel pomeriggio il messaggio a firma Gesesa (fake assolutamente) che parlava di una sospensione idrica per questa sera. (Anteprima24.it)

Benevento - Palladino : “Ovunque crisi idrica - a prescindere dal colore di chi governa” - “Se dovessimo usare il metro assurdo visto a Benevento, il centrodestra dovrebbe chiedere le dimissioni del governo regionale della Basilicata che è della loro stessa parte politica e il centrosinistra dovrebbe invocare il passo indietro di chi guida l’Alto Calore ad Avellino cioè il Pd e il centrosinistra, con esiti noti anche ai 33 Comuni sanniti che sono parte di quella società idrica e ... (Puntomagazine.it)

Interruzione idrica a Benevento : domani chiusa la Rete museale della Provincia - Il provvedimento di chiusura è stato disposto dalla Provincia di Benevento, che con la sua partecipata “Sannio Europa” gestisce la Rete museale, a seguito della ordinanza sindacale del 3 settembre con cui si comunica l’interruzione della fornitura di acqua per il giorno 5 settembre 2024 anche nella zona del corso Garibaldi di Benevento. (Anteprima24.it)